Trasporti: Conte, da Lollobrigida atto deplorevole, governo distante da difficoltà cittadini

- "Mi troverei in forte imbarazzo ad affrontare Lollobrigida sul treno", ha detto il presidente del Movimento cinque stelle, Giuseppe Conte, nel suo intervento in videocollegamento al panel "Crisi, disagi e necessità di nuove forme di coesione sociale: una riflessione nella giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne" organizzato nell'ambito degli Stati generali della ripartenza in corso a Bologna. "Far credere che l'iniziativa saltasse in caso di ritardo non sta né in cielo né in terra" e comunque se il ministro "non fosse arrivato lo Stato sarebbe stato rappresentato dal questore, dal prefetto", insomma quello di far fermare un Frecciarossa "è stato un atto a dir poco deplorevole che denuncia il distacco completo di questo governo dalla sensibilità e difficoltà dei cittadini", ha concluso.(Rin)