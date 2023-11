Pnrr: Conte, strappato condizioni troppo bonarie? Fosse stato per Fd'I non l'avremmo mai avuto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo Conte ha strappato condizioni troppo bonarie sul Pnrr? "Siamo al paradosso. Sorrido anche se sono fortemente preoccupato", e poi se "fosse stato per Fratelli d'Italia il Piano non sarebbe mai arrivato in Italia". Lo ha detto il presidente del Movimento cinque stelle, Giuseppe Conte, nel suo intervento in videocollegamento al panel "Crisi, disagi e necessità di nuove forme di coesione sociale: una riflessione nella giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne" organizzato nell'ambito degli Stati generali della ripartenza in corso a Bologna. Occorre "attuare questo progetto, metterlo a terra" al M5s "interessa che il Pnrr sia realizzato senza essere deturpato" un Piano che serve "per migliorare la qualità della vita dei cittadini", ha aggiunto per poi osservare, che come nel caso della Corte dei conti, "chi parla viene bastonato". (Rin)