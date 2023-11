Pnrr: Conte, un ministro mi disse "hai portato soldi, sarà fine di tuo governo"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo la firma del Pnrr "un ministro mi disse 'hai portato questi soldi, era un'impresa impossibile, adesso inizierà la fine del tuo governo". Lo ha raccontato il presidente del Movimento cinque stelle, Giuseppe Conte, nel suo intervento in videocollegamento al panel "Crisi, disagi e necessità di nuove forme di coesione sociale: una riflessione nella giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne" organizzato nell'ambito degli Stati generali della ripartenza in corso a Bologna. "Si iniziò a parlare di una Task force, che era il minimo" vi furono polemiche per "le mie 300 persone, Italia viva mi attaccò per questo. Adesso sono diventate 1.500-1.800", ha concluso.(Rin)