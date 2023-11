Medio Oriente: duecento camion carichi di aiuti umanitari sono entrati nella Striscia di Gaza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Duecento camion carichi di aiuti umanitari sono entrati nella Striscia di Gaza e cinquanta convogli arriveranno nella parte settentrionale dell'exclave palestinese per la prima volta dall'inizio della guerra. Lo riferisce il ministero della Difesa israeliano. Gli aiuti sono entrati nella Striscia come parte della tregua temporanea tra Israele e il gruppo islamista palestinese Hamas, mediata da Egitto e Qatar. Come parte dell’accordo, verranno rilasciati circa 50 bambini e donne tenuti in ostaggio a Gaza, insieme a tre detenuti palestinesi per ogni israeliano liberato. (Res)