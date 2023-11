Elezioni: Conte, campo largo tramontato? Per M5s mai esistito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il campo largo è tramontato? Per il Movimento cinque stelle non è mai esistito", ha detto il presidente del Movimento cinque stelle, Giuseppe Conte, nel suo intervento in videocollegamento al panel "Crisi, disagi e necessità di nuove forme di coesione sociale: una riflessione nella giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne" organizzato nell'ambito degli Stati generali della ripartenza in corso a Bologna. Per il Movimento "è importante quello che si può realizzare dopo" le elezioni, ha chiarito. "Lo facciamo per recuperare fiducia cittadini definendo bene in programma", ha spiegato Conte. (Rin)