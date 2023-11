Tunisia: presidente Saied chiede soluzioni urgenti per migliorare i servizi di trasporto pubblico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Repubblica, Kais Saied, ha sottolineato durante una visita senza preavviso in piena notte al magazzino della Compagnia dei Trasporti di Tunisi (Transtu) a Bab Saadoun, nella capitale Tunisi, l'imperativo di individuare soluzioni urgenti per migliorare i servizi di trasporto pubblico in diverse regioni del Paese. "I trasporti pubblici sono diventati una dura prova quotidiana per i tunisini, in particolare per gli studenti, le donne e gli impiegati", ha affermato il capo dello Stato, citato dall'agenzia di stampa "Tap", sottolineando che "gli studenti hanno abbandonato gli studi per mancanza di mezzi di trasporto, soprattutto di autobus". Saied ha insistito, a questo proposito, sulla necessità di garantire ai tunisini un servizio di trasporto pubblico “dignitoso e sicuro”, stimando che “i servizi di trasporto negli anni '70 erano molto migliori di oggi”. (segue) (Tut)