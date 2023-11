Tunisia: presidente Saied chiede soluzioni urgenti per migliorare i servizi di trasporto pubblico (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo dello Stato ha ribadito l'imperativo di "ripristinare diverse linee di autobus abbandonate in grado di agevolare la circolazione dei cittadini”. “Ciò che ci manca per offrire ai tunisini un servizio adeguato non sono i mezzi, ma piuttosto la volontà”, ha affermato Saied, aggiungendo che le procedure amministrative e la legge devono essere al servizio del cittadino e non “delle lobby che lavorano per distruggere i trasporti pubblici. Il presidente della Repubblica, nel corso della sua visita tra i vari spazi del magazzino Transtu, ha preso atto delle decine di autobus fuori servizio, finiti tra i rottami metallici. “Ecco i soldi della gente! Milioni di dinari vengono buttati via mentre i cittadini soffrono ogni giorno e ci chiediamo come potremmo finanziare il bilancio dello Stato?", ha chiosato il capo dello Stato, sollevando il problema della corruzione all'interno della compagnia di trasporto pubblico. (Tut)