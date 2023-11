Governo: Conte, logica divisiva, patti taciti con alcuni blocchi sociali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Quando si governa occorre tener conto che l'interesse collettivo deve tenere unito il Paese", ha detto il presidente del Movimento cinque stelle, Giuseppe Conte, nel suo intervento in videocollegamento al panel "Crisi, disagi e necessità di nuove forme di coesione sociale: una riflessione nella giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne" organizzato nell'ambito degli Stati generali della ripartenza in corso a Bologna. "Preoccupa la logica divisiva di questo governo" che stringe "patti taciti con alcuni blocchi sociali", ha aggiunto. (Rin)