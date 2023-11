Turismo: Meloni, valorizziamo competenze Regioni, ma a ministero turismo ruolo di coordinamento rafforzato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul turismo “il piano del governo prevede un modello di governance che valorizza il ruolo e le competenze delle Regioni, che conoscono molto meglio le specificità dei territori però assegna al governo centrale e al ministero del turismo un ruolo rafforzato di coordinamento e indirizzo per rendere più efficaci le politiche di settore e più razionali l’utilizzo delle risorse dedicate”. Lo ha detto il presidente del consiglio Giorgia Meloni in video collegamento con il Forum internazionale del turismo in corso a Baveno (VB).(Rem)