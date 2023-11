Medio Oriente: sirene di allarme nel nord di Israele, intercettato bersaglio dal Libano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le sirene di allarme antiaereo hanno suonato per la terza volta questa mattina nel nord di Israele, nonostante la calma relativa lungo la Linea blu, il confine de facto tra Libano e Israele. Lo hanno riferito le Forze di difesa israeliane (Idf) via Telegram, spiegando che “un bersaglio aereo sospetto proveniente dal Libano è stato intercettato”. L’allarme è stato lanciato per la prima volta questa mattina presto a seguito “dell'infiltrazione di un velivolo ostile”, mentre il secondo allarme è scattato “a seguito del lancio di un intercettore verso un bersaglio aereo sospetto”. Nella notte, le Idf hanno dichiarato di aver abbattuto un missile lanciato dal Libano contro un drone dell'esercito israeliano. (Res)