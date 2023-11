Violenza donne: in memoria di Giulia Cecchettin la prima casa per vittime della provincia romana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Con il suo accurato notiziario internazionale Nova permette a tutti gli operatori dell’informazione di aggiornare continuamente gli orizzonti geopolitici" Roberto Gualtieri

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- Una casa per le donne vittime di violenza e che potrà ospitare fino a quattro persone con i figli, è statainaugurata oggi a Grottaferrata in provincia di Roma, ed è dedicata a Giulia Cecchettin, 22enne uccisa a Vigonovo. La casa, inaugurata stamattina dal sindaco di Roma e di Città metropolitana, Roberto Gualtieri, nasce in un bene confiscato alla criminalità ed è destinato alle attività per la semiautonomia, ovvero il passaggio dalla protezione al reinserimento nella società della donna vittima di violenza. "Contro la violenza sulle donne ci vuole una reazione attiva a partire dagli uomini: non si può restare indifferenti. Ci sono forme meno gravi apparentemente, ma che lo sono altrettanto per la loro forma concettuale", ha detto Gualtieri. (segue) (Rer)