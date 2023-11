Violenza donne: in memoria di Giulia Cecchettin la prima casa per vittime della provincia romana (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si tratta della "prima iniziativa in Italia di cui siamo a conoscenza dedicata a Giulia" e che "semina qualcosa che riguarderà il futuro delle donne in queste zone: è l'aspetto a cui tiene di più la famiglia e la comunità di Vigonovo, che questo dolore diventi qualcosa di utile e di concreto", ha detto il sindaco di Vigonovo, Luca Martello. "Insieme alla famiglia Cecchettin siamo rimasti colpiti per ciò che rappresenta questa iniziativa in termini di impegno a contrasto della violenza sulle donne. A Vigonovo stiamo vivendo un lutto - ha aggiunto -, siamo in attesa di poter dare a Giulia Cecchettin l'ultimo saluto e il clima non è di normalità. La giornata internazionale della eliminazione della violenza sulle donne quest'anno è sentita ancora di più. Non ci sono eventi in programma ma ci sono molte riflessioni in corso, come la famiglia ci ha chiesto, ci sono diecimila riflessioni come diecimila sono gli abitanti di Vigonovo". (segue) (Rer)