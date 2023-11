Violenza donne: in memoria di Giulia Cecchettin la prima casa per vittime della provincia romana (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La struttura è stata realizzata grazie a una iniziativa della consigliera delegata alle Pari opportunità della Città metropolitana di Roma, Tiziana Biolghini, in accordo con il sindaco di Grottaferrata, Mirko Di Bernardo. "La giunta in questa settimana ha valutato che l'appello della sorella di Giulia era forte e importante", ha spiegato Di Bernardo. "Abbiamo pensato che la risposta migliore fosse nei fatti e in un progetto qual è una casa di semiautonomia per le donne vittime di violenza, che potesse essere segno di speranza per tutti per rispondere a una grande emergenza. Questa è la prima casa di semiautonomia nella Città metropolitana di Roma e nell'area dei Castelli Romani: ne siamo onorati. L'emergenza si affronta con la pianificazione di attività ma anche con strutture che aiutino le donne a non sentirsi sole ma inserite in un sistema che le promuove e le difende. Questa casa nasce da un bene sottratto ad attività illecite e che dall'abbandono viene trasformato in un bene al servizio della collettività", ha concluso. (Rer)