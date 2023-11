Imprese: Pirelli al vertice sostenibilità in Auto Components e Automotive per S&P Global

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Pirelli comunica in una nota che "si conferma al vertice della sostenibilità a livello globale per il settore Auto Components e per quello Automotive nell’ambito del Corporate Sustainability Assessment 2023 di S&P Global". È quanto emerge dai risultati pubblicati da S&P Global, validi per l’inclusione negli indici Dow Jones Sustainability, che evidenziano come il punteggio ottenuto da Pirelli, pari a 83 punti, sia il più alto del settore Auto Components e di quello Automotive e significativamente superiore alla media di settore pari a 26 punti nel caso delle componenti auto e 33 punti nel settore Automotive. Molteplici le aree di gestione in cui Pirelli ha ottenuto top score. In particolare - si legge nella nota - nelle aree Etica di Business, innovazione, indipendenza e politiche di diversity a livello di CdA. E ancora, attenzione ai diritti umani e alla salute e sicurezza, codici di condotta dei fornitori, gestione dei cambiamenti climatici, riduzione delle emissioni di CO2, gestione della biodiversità, sostenibilità ambientale di prodotto e cyber security. L’aggiornamento della composizione degli indici Dow Jones Sustainability World e Europe, di cui Pirelli è membro, verrà comunicato da S&P Global in data 8 dicembre 2023. (Com)