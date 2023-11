Violenza donne: Serracchiani (Pd), divisioni politiche non c'entrano, chi sottovaluta è complice

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Il contributo di Nova, grazie al suo sguardo attento sulla realtà internazionale, è certamente prezioso" Debora Serracchiani

Presidente del Gruppo del Partito democratico alla Camera

23 luglio 2021

- "Nella Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, ricordare, a uno a uno, i nomi delle vittime serve a capire che dietro quei nomi ci sono vite spezzate da maschi incapaci di gestire se stessi, inadatti a una relazione di qualsiasi tipo. In Parlamento abbiamo lavorato con spirito bipartisan e approvato il disegno di legge contro la violenza sulle donne. Non basta". Lo scrive sui social Debora Serracchiani, responsabile Giustizia nella segreteria Pd. "Prima di tutto dobbiamo essere solidali tra noi donne, capire finalmente che questa violenza ci riguarda tutte, sempre. La prossima volta potrebbe toccare a noi o a chi ci è cara. E qua davvero le divisioni politiche non c'entrano, c'entra solo chi è dalla parte di un progresso civile e chi non lo vuole. Chi sottovaluta è complice. Aiutiamo a denunciare gli episodi di violenza, senza mai sminuire i segnali del pericolo. Aiutiamo e finanziamo i centri antiviolenza. Il 1522 è un servizio pubblico, un numero, gratuito e attivo 24 h su 24, che accoglie con operatrici specializzate le richieste di aiuto e sostegno delle vittime di violenza e stalking. Va utilizzato, senza imbarazzo alcuno, per chiedere aiuto o anche solo un consiglio, così da vincere su paura e odio travestito da amore", conclude.(Rin)