Pnrr: Meloni, con modifiche percorso più incisivo di riforme e investimenti

- Il nuovo Pnrr "si concentra fondamentalmente su due questioni: da una parte superare le criticità che esistevano nell’attuazione di alcune misure che erano state precedentemente previste perché non vogliamo perdere neanche un euro di queste risorse e, dall’altra, concentra queste risorse sul sostegno alla crescita con un percorso più incisivo di riforme e investimenti”. Lo ha detto il presidente del consiglio Giorgia Meloni in video collegamento con il Forum internazionale del turismo in corso a Baveno (VB). (Rem)