Turismo: Meloni, settore spesso trascurato e snobbato, errore gravissimo

- Il turismo "è uno dei motori trainanti per l’Italia e uno degli asset strategici del nostro tessuto produttivo che a cospetto della sua rilevanza, spesso è stato trascurato e snobbato, un errore gravissimo sul piano strategico. Noi ci siamo messi a lavorare per dare al turismo una nuova centralità anche dando al ministero del Turismo la dignità di un dicastero autonomo, dotato di portafoglio". Lo ha dichiarato il presidente del consiglio Giorgia Meloni in video collegamento con il Forum internazionale del turismo in corso a Baveno (VB). (Rem)