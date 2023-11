© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un 25 novembre che guarda al mondo e dentro casa. Donne oppresse da ogni regime. Stuprate in Ucraina o da Hamas il 7 ottobre. Prime vittime della guerra. Donne uccise e violate nelle nostre società 'aperte'. E molte ragioni per unirsi, non una per dividersi. Donna, Vita, Libertà". Lo scrive su X Giuseppe Provenzano, responsabile Esteri, Europa, Cooperazione internazionale nella segreteria Pd.(Rin)