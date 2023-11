Roma: 80enne morta schiacciata da albero, sopralluogo Gualtieri e assessora Ambiente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, e l'assessora all'Agricoltura, ambiente e ciclo dei rifiuti, Sabrina Alfonsi, si stanno dirigendo in via di Donna Olimpia, nel quartiere Gianicolense di Roma, per effettuare un sopralluogo a seguito della morte di una signora di 80 anni travolta e schiacciata sotto il peso di un albero caduto. (Rer)