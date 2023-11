Pnrr: Meloni, 5,2 miliardi per fare dell’Italia hub energetico d’Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Nel nuovo Pnrr ci sono 5,2 miliardi dedicati agli investimenti nelle reti e le infrastrutture, a partire da quelle energetiche strategiche perché vogliamo continuare a portare avanti la nostra visione strategica di un’Italia che può essere hub energetico d’Europa, ponte nel Mediterraneo per il collegamento tra l’africa e il vecchio continente". Lo ha detto il presidente del consiglio Giorgia Meloni in video collegamento con il Forum internazionale del turismo in corso a Baveno (VB). (Rem)