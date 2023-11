Ambiente: Meloni, transizione ideologica rischia di portarci verso desertificazione economica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Noi non abbiamo paura della transizione ecologica ma abbiamo paura di una transizione ideologica, che rischia di portarci dritti dritti verso la desertificazione economica". Lo ha detto il presidente del consiglio Giorgia Meloni in video collegamento con il Forum internazionale del turismo in corso a Baveno (VB). In merito al regolamento sugli imballaggi, "noi abbiamo fatto nostre le preoccupazioni di molti operatori e il lavoro di squadra ha portato all’approvazione da parte del parlamento europeo di un testo decisamente più equilibrato della proposta iniziale. Anche in sede di Consiglio europeo bisogna continuare a difendere un modello di economia circolare che è virtuoso, difendere sì la natura, ma con l’uomo dentro", ha concluso Meloni. (Rem)