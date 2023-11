Violenza donne: presidente francese Macron, l’anno scorso 118 vittime, bisogna prevenire meglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scorso anno sono morte in Francia 118 donne per mano del loro coniuge: è necessario essere più esigenti e protettivi per prevenire meglio. Lo ha detto il presidente francese Emmanuel Macron, intervenuto oggi in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. In un video pubblicato su X, il capo dello Stato ha sottolineato che “ogni giorno le donne subiscono oppressione e abusi”. “Questa persistenza della violenza contro le donne non è inevitabile. Possiamo riuscire a porre fine a tutto ciò e lo faremo”, ha affermato Macron. Le prossime settimane "segneranno il raggiungimento di impegni importanti", ha aggiunto il presidente francese, sottolineando l'avvio a gennaio di un dossier per la prevenzione della violenza intrafamiliare, che consentirà agli attori sul campo, alle forze dell'ordine e alle autorità giudiziarie "di migliorare la conoscenza e il monitoraggio degli episodi di violenza domestica". Inoltre, dal primo gennaio saranno creati centri specializzati in tutti i tribunali giudiziari, mentre già a partire da dicembre saranno stanziati aiuti finanziari di emergenza per le vittime di violenza domestica. "Dobbiamo continuare ad andare avanti, essere più esigenti e più protettivi per prevenire meglio. Continuiamo a impegnarci e non ci arrenderemo", ha concluso Macron. (Frp)