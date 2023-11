Giustizia: Piantedosi, non nuovi reati, da governo solo rifiniture normative

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito alla critica che siano stati creati nuovi reati "in realtà il governo si è limitato a fare delle rifiniture normative". Lo ha detto il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, nel suo intervento al panel "La sicurezza del Paese: ruolo e regolamentazione degli asset fondamentali" organizzato nell'ambito degli Stati generali della ripartenza in corso a Bologna. Ad esempio con il decreto Caivano "non sono state create nuove figure di reati" e "l'abbassamento della soglia dell'età ai fini dell'imputabilità non ha riguardato l'aspetto penalistico in senso stretto", ha chiarito. (Rin)