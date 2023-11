Governo: Meloni, in nuovo Pnrr concentrati quasi 12,5 miliardi per imprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Quando abbiamo varato la manovra finanziaria, qualcuno ha obiettato che c’erano poche risorse per le imprese: semplicemente quelle risorse le stavamo concentrando nella nostra proposta di revisione del Pnrr". Lo ha detto il presidente del consiglio Giorgia Meloni in video collegamento con il Forum internazionale del turismo in corso a Baveno (VB). "Quasi 12,5 miliardi di euro di incentivi alle imprese tra i quali 6,3 miliardi per transizione 5.0 cioè i crediti di imposta per aiutare le aziende nella doppia transizione, ma anche il supporto alle Pmi per l'autoproduzione dell’energia sulle fonti rinnovabili, 2,5 miliardi per sostenere lo sviluppo delle filiere strategiche per l’efficienza energetica, due miliardi per i contratti di filiera del settore agricolo, un altro miliardo er i pannelli solari e oltre 300 milioni di euro per rafforzare la competitività del nostro settore turistico”, ha concluso. (Rem)