Pnrr: Piantedosi, bene progetti per recupero periferie sociali

- "Le periferie urbane si stanno trasformando in periferie sociali e i progetti del Pnrr si orientano verso il recupero di queste situazioni". Lo ha detto il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, nel suo intervento al panel "La sicurezza del Paese: ruolo e regolamentazione degli asset fondamentali" organizzato nell'ambito degli Stati generali della ripartenza in corso a Bologna. "Come ministero dell'Interno abbiamo uno strumento di supporto alle politiche integrate di sicurezza" e con il "Fondo sicurezza urbana" il Viminale destina risorse "anche per progetti di recupero della marginalità sociale", ha aggiunto. (Rin)