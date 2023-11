Violenza donne: Sanchez, finché non finirà non sarà fatto un passo indietro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Finché non si porrà fine alla violenza di genere, non sarà fatto un passo indietro. Lo ha scritto su X il presidente del governo spagnolo Pedro Sanchez in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. “Vive, libere, sicure. Senza paura. Non faremo un passo indietro finché non porremo fine alla violenza sessista”, si legge nel messaggio di Sanchez, pubblicato a corredo del video della campagna “Ora la Spagna è diversa”, lanciata dal ministero delle Pari opportunità per mostrare il cambiamento all’interno della società in relazione alla denuncia della violenza di genere. (Spm)