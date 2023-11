Legge Bilancio: Piantedosi, 1,5 miliardi a comparto Sicurezza e Difesa scelta molto opportuna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nella legge di Bilancio c'è una dotazione complessiva di 1 miliardo e mezzo destinato al comparto sicurezza e difesa", d'altronde "lo stipendio dei poliziotti non è mai troppo", ha detto il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, nel suo intervento al panel "La sicurezza del Paese: ruolo e regolamentazione degli asset fondamentali" organizzato nell'ambito degli Stati generali della ripartenza in corso a Bologna. Sono risorse che "consentiranno il mantenimento di un livello retributivo adeguato" un segno di "attenzione che il governo ha voluto dare", ha aggiunto Piantedosi per poi parlare di una "scelta molto opportuna", dopotutto "con le caratteristiche politiche" di un esecutivo "come il nostro era abbastanza prevedibile che succedesse".(Rin)