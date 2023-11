Violenza donne: Spagna, ministra Pari opportunità esorta movimenti femministi a unirsi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra dell’Pari opportunità della Spagna, Ana Redondo, ha fatto appello ai movimenti femministi di unirsi contro la violenza sulle donne, superando le divisioni interne. Lo riporta il quotidiano “El Pais”. Migliaia di persone sono scese in piazza stamane a Madrid in protesta contro la violenza di genere, tra cui anche Redondo. “In questa lotta contro ogni forma di violenza contro le donne non resta fuori nessuno. Pertanto il mio primo messaggio è esortare all’unità, non importa dove manifestiamo”, ha affermato la ministra. Oggi i movimenti femministi spagnoli si sono divisi. Nel corso della serata l’ex ministra per le Pari opportunità Irene Montero parteciperà a una seconda manifestazione indetta a Madrid. Oltre che nella capitale spagnola, sono stati organizzati cortei di protesta anche nelle città di Barcellona, Siviglia, Saragozza e Toledo. Complessivamente, sono state indette oltre 40 manifestazioni in tutto il Paese. (Spm)