Infrastrutture: Malagò, dallo Stato dal dopoguerra nessun investimento per opere pubbliche sportive

- "1956: Olimpiadi Cortina, 1960 Olimpiadi Roma, 1990 Mondiali Calcio, 2006 Olimpiadi Torino. Fuori da questi quattro eventi sportivi planetari lo Stato, dal dopoguerra a oggi, non ha fatto un’opera pubblica sportiva. Quelle che sono state fatte le hanno realizzate solo per il grande evento sportivo". Lo ha affermato il presidente del Coni, Giovanni Malagò, intervenendo durante il Forum Internazionale del Turismo 2023, in corso a Baveno. (Rem)