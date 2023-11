Sicurezza: Piantedosi, percezione è tutt'uno con concretezza dati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In tema di sicurezza in Italia "in realtà i numeri ci dicono che noi non abbiamo una situazione di particolare rilievo che faccia emergere una situazione particolarmente differente rispetto ad altri Paesi" ma "la percezione" della sicurezza "è qualche cosa che è tutt'uno con concretezza del dato". Lo ha detto il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, nel suo intervento al panel "La sicurezza del Paese: ruolo e regolamentazione degli asset fondamentali" organizzato nell'ambito degli Stati generali della ripartenza in corso a Bologna. "Sono cambiati i fenomeni sociali negli ultimi anni" e "l'immigrazione incide sulla percezione", infatti "crescono di numero le fasce sociali afflitte da condizioni di marginalità sociale", ha concluso. (Rin)