Violenza donne: Mulè (FI), bonificare terreno su cui attecchisce

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"I vent’anni dell’Agenzia Nova rappresentano un traguardo che onora il giornalismo e chi ha creduto in questa missione di informazione" Giorgio Mulè

Sottosegretario alla Difesa

23 luglio 2021

- "La nostra comunità, le nostre anime sono scosse e sconvolte quotidianamente da gesti piccoli o drammatici che dimostrano quanto ancora debba essere fatto per raggiungere un'effettiva parità tra i sessi che metta le donne al riparo da qualsiasi forma di violenza. Ogni vittima, se sopravvive, porta per sempre con sé il dolore di quell' evento e benché spesso la società non ne se accorga, quel tarlo mina per sempre l'anima di chi l'ha subita". Lo scrive sui suoi canali social il vicepresidente della Camera e deputato di Forza Italia, Giorgio Mulè, che nel pomeriggio celebrerà nell'Aula di Montecitorio la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. Il parlamentare FI aggiunge: "È compito di ciascuno di noi, soprattutto i politici, creare le condizioni per bonificare il terreno in cui nasce la violenza sulle donne, a partire dalla scuola per arrivare fino ai luoghi di lavoro, senza mai dimenticare che spesso esistono delle vittime ulteriori, i bambini, della cui condizione nei casi di violenza domestica si parla ancora troppo poco e si fa ancora meno". (Rin)