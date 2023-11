Ricerca: Bernini, in Cina diplomazia della scienza al servizio della pace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

21 luglio 2021

- Con la missione in Cina in occasione della settimana della scienza "condivideremo con i nostri omologhi partner cinesi temi come le biotecnologie, l’intelligenza artificiale, sarà un’esperienza estremamente interessante perché noi abbiamo un grande elemento di vantaggio che è il fatto di poter fare diplomazia della scienza quindi di poter avvicinare alla pace, soprattutto in un momento come questo, paesi che in pace non sono". Lo ha detto il ministro dell’Università e della Ricerca Anna Maria Bernini intervenendo al Forum internazionale del Turismo in corso a Baveno (VB). Riassumendo "tecnologia al servizio della pace", ha concluso il ministro. (Rem)