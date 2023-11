Omicidio Cecchettin: sindaco Vigonovo, padre Giulia ringrazia Grottaferrata e Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il padre di Giulia Cecchettin che non ha potuto essere presente oggi a Grottaferrata, in provincia di Roma, dove è stata inaugurata una casa per le donne vittime di violenza, dedicata alla 22enne uccisa "ringrazia Roma e Grottaferrata per questa iniziativa, non ha potuto essere qui oggi ma ho viaggiato io, tutta la notte, per essere presente a nome di tutta la nostra comunità". Lo ha detto il sindaco di Vigonovo Luca Martello in occasione dell'inaugurazione a Grottaferrata in provincia di Roma di una casa per le donne vittime di violenza, dedicata a Giulia Cecchettin. (Rer)