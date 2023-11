Violenza donne: Renzi, facciamo sentire nostra voce a partire da vittime Israele, Iran e Afghanistan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi più che mai facciamo sentire la nostra voce contro la violenza sulle donne", scrive su X il leader di Italia viva, Matteo Renzi. "A cominciare dalle donne violentate in Israele dai terroristi di Hamas, dalle donne che lottano in Iran, dalle donne che sono state private della libertà in Afghanistan. Sulle tragedie di questi giorni, ho chiesto la parola mercoledì scorso in Senato perché su questi temi anche e soprattutto gli uomini devono far sentire la propria voce", conclude. (Rin)