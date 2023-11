Violenza donne: sindaco Grottaferrata, casa dedicata a Giulia Cecchettin risposta ad appello famiglia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'inaugurazione di una casa per le donne vittime di violenza, dedicata a Giulia Cecchettin, a Grottaferrata in provincia di Roma "è una risposta all'appello della sorella di Giulia". Lo ha detto il sindaco di Grottaferrata, Mirko Bernardo, in occasione del taglio del nastro insieme al sindaco di Roma e della Città metropolitana Roberto Gualtieri. "Sarà una casa di semiautonomia, per ricostruire una speranza, in un luogo sottratto alla mafia: è un segnale per Grottaferrata, per i Castelli Romani e per tutto il Paese. Sarà uno spazio per l'accoglienza di donne, per un percorso di recupero e reinserimento nella società", ha concluso. (Rer)