Violenza donne: Mimit emette francobollo dedicato a Panchine Rosse - il femminicidio

- Il ministero delle Imprese e del made in Italy (Mimit) emette oggi, 25 novembre 2023, un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica il Senso civico dedicato a Panchine Rosse, la violenza di genere - il femminicidio, con indicazione tariffaria B. Lo rende noto il dicastero. La vignetta raffigura, sullo sfondo di un parco, una panchina rossa in cui a destra è seduta, rannicchiata sulle gambe come chiusa nel suo dolore, una donna, mentre a sinistra, una giovane donna dipinge la panchina di verde in segno di speranza per il futuro. In alto, rispettivamente a sinistra e a destra, il logo di #Panchinerosse e degli Stati generali delle donne 2014. Completano il francobollo le legende "Violenza di genere" e "Il femminicidio", la scritta "Italia" e l'indicazione tariffaria "B". Bozzettista: TizianaTrinca. Tiratura: duecentocinquantamila venti esemplari. Foglio: quarantacinque esemplari. Il francobollo è stampato dall’Istituto poligrafico e Zecca dello Stato Spa, in rotocalcografia su carta: bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente; grammatura: 90 g/mq; supporto: carta bianca, Kraft monosiliconata da 80 g/mq; adesivo: tipo acrilico ad acqua, distribuito in quantità di 20 g/mq (secco); formato carta: 40 x 30 mm.; formato stampa: 36 x 26 mm.; formato tracciatura: 46 x 37 mm.; dentellatura: 11 effettuata con fustellatura; colori: cinque. (Com)