Penisola coreana: "Yonhap", Kim Jong-un esamina immagini satellite spia su base Usa a Pearl Harbor

- Il leader nordcoreano Kim Jong Un ha esaminato le immagini scattate dal nuovo satellite spia lanciato dal suo Paese di una base navale statunitense a Pearl Harbor, nelle Hawaii, e di siti ritenuti “principali obiettivi” in tutta la Corea del Sud. Lo riferisce l'agenzia di stampa di Stato "Yonhap". Kim ha ispezionato le immagini scattate mentre il satellite passava sopra le Hawaii intorno alle ore 5 del mattino (le 20 italiane di ieri), comprese quelle di "una base navale a Pearl Harbor, la base aerea di Hickam a Honolulu", e ha esaminato le immagini satellitari della città portuale sudcoreana di Busan. Le foto, secondo Pyongyang, includevano quelle della portaerei statunitense a propulsione nucleare Uss Carl Vinson. Martedì la Corea del Nord ha messo in orbita con successo un satellite spia militare questa settimana, ma Seul ha detto che è troppo presto per determinare se il satellite funziona come sostiene il governo nordcoreano. Gli esperti hanno affermato che mettere in orbita un satellite da ricognizione funzionante migliorerebbe le capacità di raccolta di informazioni della Corea del Nord, in particolare sulla Corea del Sud, e fornirebbe dati cruciali in qualsiasi conflitto militare. Pyongyang aveva precedentemente affermato, poche ore dopo il lancio di martedì, che a Kim erano state mostrate le foto delle basi militari statunitensi a Guam scattate dal satellite, denominato “Malligyong-1”. (segue) (Git)