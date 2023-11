Ucraina: paracadutisti russi distruggono magazzino di munizioni in direzione di Bakhmut

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una unità di paracadutisti russi ha distrutto un magazzino di munizioni e colpito una postazione di comando e osservazione delle forze armate ucraine in direzione di Bakhmut. Lo ha reso noto il ministero della Difesa di Mosca, ripreso dall’agenzia di stampa “Ria Novosti”. "Le unità di artiglieria delle forze aviotrasportate delle guardie di Tula continuano a svolgere missioni per distruggere le batterie di artiglieria delle forze armate ucraine. La ricognizione dei bersagli è stata effettuata da un aeromobile senza pilota. Dopo aver ricevuto i dati di ricognizione aerea, i paracadutisti di artiglieria hanno preso posizione di tiro, hanno preparato un'arma per l'uso, l'obice Msta-B, ed è stato sferrato l’attacco”, ha riferito il dicastero russo. L'artiglieria aviotrasportata russa supporta le azioni difensive attive delle unità di paracadutisti anche per impedire alle truppe ucraine di trasferire riserve. (Rum)