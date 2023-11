Violenza donne: Nordio, Vademecum ministero per educazione costituzionale al rispetto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I nostri interventi devono puntare soprattutto sulla prevenzione la più importante delle tre P che rappresentano i pilastri della Convenzione di Istanbul: prevenzione, protezione e punizione". Lo ha detto il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, nel suo intervento al convegno in corso all'Università di Pavia "Violenza: Prevenzione, protezione, rispetto, educazione, politiche integrate", in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. "Prevenzione per rafforzare la tutela delle vittime dei primi segnali di allarme a tutta la fase del processo. Ma prevenzione anche per imparare a riconoscere i segnali spia e chiedere aiuto secondo lo straziante appello del papa di Giulia" Cecchettin, ha aggiunto il ministro. "Giulia potrebbe essere la figlia di ciascuno di noi è vero, ma anche Filippo. E se vogliamo che le cose cambino davvero dobbiamo occuparci delle une e degli altri - ha sottolineato il guardasigilli -. Il Ministero sta progettando un vademecum da diffondere in ogni luogo. L'obiettivo è spiegare in parole semplici quando preoccuparsi, come reagire e a chi rivolgersi, ma allo stesso tempo vogliamo anche diffondere - con il supporto essenziale della grafica - la conoscenza delle parole del diritto: la nostra pubblicazione vuole infatti contribuire alla diffusione di un'educazione costituzionale al rispetto". (Rin)