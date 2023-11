Olimpiadi 2026: Abodi, per pista da bob giorni decisivi, ci auguriamo Cio e Federazioni scelgano Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la scelta della sede della pista da bob per le Olimpiadi e Paralimpiadi invernali del 2026 “,sono giorni decisivi, noi continuiamo a augurarci sia l’Italia e mi auguro anche il Cio e le federazioni internazionali siano della stessa posizione”. Lo ha detto il ministro dello sport Andrea Abodi intervenendo al Forum internazionale del turismo in corso a Baveno (VB). “Il lavoro della società infrastrutture Milano-Cortina 2026, insieme alla Regione Piemonte, alla città Metropolitana di Torino e la Fondazione 20 marzo 2006 - ha spiegato - è praticamente concluso, si sta elaborando la relazione tecnica economica che servirà anche alla cabina di regia per fare le ultime valutazioni e poi la si consegnerà alla Fondazione Milano-Cortina che deve decidere il programma anche per quanto riguarda lo skeleton e lo slittino e si metterà la Fondazione nella condizione di scegliere idealmente la sede”. Abodi ha spiegato che “c’è la necessità di dimostrare la capacità, non soltanto di proporre un sito e un impianto esistente, ma anche funzionante”. “Quello che ci è stato anticipato dalla Regione Piemonte è che il documento consegna una prospettiva di rifunzionalizzazione della pista nei tempi auspicati e con risorse finanziarie della regione. Quindi mi sembra ci siano le precondizioni, poi valuteremo dal punto di vista tecnico economico”.(Rem)