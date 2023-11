Roma: controlli alla Stazione Termini e all'Esquilino, 5 arresti e 2 denunce

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cinque persone arrestate, due denunciate, e due sanzioni rispettivamente dell’importo di 2.200 euro. Questo il bilancio dei controlli svolti dai carabinieri del Gruppo di Roma con il supporto dei colleghi del Gruppo Tutela Lavoro di Roma e del Nucleo Cinofili di Santa Maria di Galeria, nell’area della Stazione Termini di Roma e nell’adiacente quartiere Esquilino, finalizzato al contrasto di ogni forma di illegalità e degrado. In manette sono finiti due uomini di 29 e 32 anni, romeni, due peruviani di 20 e 33 anni e un italiano di 34, tutti già con precedenti e solo i primi 4 senza fissa dimora. Il 29enne romeno è stato raggiunto da una ordinanza di custodia cautelare emessa dal Tribunale di Roma per furto in abitazione. Il secondo, di 32 anni, è stato invece fermato nella metro all’altezza della fermata Termini dopo aver sottratto un cellulare. I due peruviani sono stati bloccati subito dopo aver sottratto la borsetta ad una donna seduta ai tavolini esterni di un ristorante. Infine, il 34enne è stato bloccato all’interno della Stazione Termini subito dopo aver rubato un giubbotto dagli scafali di un negozio. Due invece le persone denunciate. Un uomo egiziano è stato sorpreso a cedere hashish, mentre un romano è stato sorpreso alla guida di un’autovettura privo di patente perché mai conseguita. I militari hanno elevato due sanzioni rispettivamente dell’importo di 2.200 euro, nei confronti dei responsabili di due esercizi commerciali, in entrambi i casi per omessa redazione del documento di valutazione rischio, con la contestuale sanzione accessoria dalla sospensione dell’attività. (Rer)