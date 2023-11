Russia: governatore Belgorod, nessun bombardamento ucraino per la prima volta in sei mesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la prima volta dal mese di maggio, nelle ultime 24 ore nella regione di Belgorod non è stato registrato alcun bombardamento ucraino. È quanto ha riferito il governatore regionale, Vyacheslav Gladkov, ripreso dall’agenzia di stampa “Ria Novosti”. "Non è stato registrato un solo bombardamento sul territorio della regione di Belgorod nelle ultime 24 ore", ha reso noto Gladkov. Dall’11 aprile 2022 in tutta la regione è stato stabilito un livello elevato (giallo) di allerta terroristica, con l’aggravarsi della situazione al confine russo-ucraino e della crescente attività dell’esercito di Kiev. (Rum)