Ucraina: Sangiuliano, Laboratorio per ricostruzione patrimonio culturale aperto a partecipazione europea

- "E' necessario uno sforzo corale per ricucire le gravi ferite inferte dall’aggressione russa al patrimonio ucraino e per progettare la ricostruzione postbellica. Per contribuire a questo obiettivo comune, la Triennale di Milano e la Fondazione Maxxi, con il sostegno dei governi italiano e ucraino, hanno avviato il 'Laboratorio per la ricostruzione dell'Ucraina'". Lo ha dichiarato il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, presentando agli altri ministri della Cultura dell’Ue, riuniti a Bruxelles, l’iniziativa delle due istituzioni culturali italiane, lanciata lo scorso 31 ottobre a Milano, alla presenza del vicepresidente e ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani. Il Laboratorio è una piattaforma di dialogo tra governi, organizzazioni e istituzioni finanziarie internazionali, esperti e aziende, dagli studi di architettura alle imprese creative, per mobilitare competenze tecniche e finanziamenti. Attraverso due nuove sessioni in programma nel 2024 a Roma e a Kiev, svilupperà progetti per la riqualificazione urbanistica, la ricostruzione architettonica e il restauro di monumenti ed edifici della cultura. Una attenzione particolare verrà dedicata a Odessa, il cui centro storico è stato iscritto, con il sostegno dell’Italia, nella lista del patrimonio mondiale dell’Unesco a gennaio. Il governo italiano si è inoltre impegnato ad assistere quello ucraino nella ricostruzione della Cattedrale della Trasfigurazione, bombardata lo scorso luglio. Ai suoi colleghi europei il ministro della Cultura Sangiuliano ha segnalato che i lavori del Laboratorio sono aperti alla partecipazione di istituzioni pubbliche ed enti privati qualificati dell’Ue. Diverse delegazioni, tra cui quelle della Germania e della Commissione europea, hanno espresso apprezzamento per l’iniziativa italiana. (Rin)