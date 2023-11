Violenza donne: Centinaio, insegnare rispetto ai figli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il rispetto per le donne, il principio della parità, il rifiuto della violenza si imparano da bambini, soprattutto in famiglia. Ai nostri figli dobbiamo dare il giusto esempio, dobbiamo educarli al dialogo, dobbiamo aiutarli ad accettare e a superare i ‘no’ che si possono ricevere". Lo scrive sui social il vicepresidente del Senato, Gian Marco Centinaio (Lega). "Solo così potremo sperare in una società migliore. Solo così una donna potrà sentirsi libera di uscire di casa senza paura e spesso anche di stare in casa senza paura. Solo così quelli che oggi chiamiamo ‘mostri’ smetteranno di esistere e lasceranno il posto a compagni davvero affettuosi e rispettosi della libertà femminile. A cominciare dalla libertà di vivere nuove esperienze, quando un amore finisce. Lo dobbiamo alle donne, ma lo dobbiamo anche a noi stessi, per essere degni di chiamarci 'uomini'", conclude Centinaio. (Rin)