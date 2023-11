Expo 2030: Abodi, martedì governo a Parigi, raccolto i consensi per arrivare fino in fondo e competere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Martedì una rappresentanza del governo andrà a Parigi all’incontro con il Bie per Expo 2030 ”per difendere una proposta nella quale crediamo fermamente come governo e pensiamo sia ancora competitiva nonostante i concorrenti abbiano caratteristiche più flessibili delle nostre”. Lo ha detto il ministro dello sport Andrea Abodi intervenendo al Forum internazionale del turismo in corso a Baveno (VB). Il ministro ha spiegato che “siamo convinti che il dossier sia qualitativo e che l’attività che è stata svolta abbia raccolto i consensi necessari per arrivare fino in fondo e competere per arrivare almeno al ballottaggio, ma le dinamiche di quella votazione sono imperscrutabili. Credo che la presenza del governo sia opportuna perché siamo una squadra sempre. Ci sarà sicuramente il governo presente com’è giusto che sia”. (Rem)