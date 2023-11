Senato: Panuanelli (M5s), porteremo caso Gasparri ad attenzione palazzo Madama

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il caso Gasparri deve essere portato all'attenzione dell'aula del Senato. Al momento ciò che è sicuro è che il neo capogruppo di Forza Italia non ha dichiarato il suo ruolo di vertice in una società che si occupa di cybersicurezza, la Cyberealm. È necessario comprendere anzitutto se da un punto di vista regolamentare questa omissione sia effettivamente consentita, come dichiara lo stesso Gasparri, oppure no". Lo afferma il capogruppo M5s al Senato Stefano Patuanelli. "Attiveremo tutti gli strumenti a disposizione affinché venga fatta chiarezza nelle sedi che sono più opportune, quali appunto quelle del Senato della Repubblica", conclude.(Rin)