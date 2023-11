Milano: Sala, femminicidio di Giulia ha definitivamente svegliato le coscienze collettive

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assassinio di Giulia "credo abbia veramente dato una scossa e le mobilitazioni che si stanno vedendo sono la dimostrazione". Lo ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala durante la manifestazione contro la violenza di genere in corso a Milano. Il femminicidio di Giulia " credo abbia dato una svegliata definitiva delle coscienze collettive". Quindi, "io personalmente - ha continuato - sono qui per dire siamo tutti intrisi di patriarcato, io stesso, e che quindi, come ho scritto ieri ci sarebbe da chiedere scusa ma più che chiedere scusa ci sarebbe da dire che da oggi in poi facciamo del nostro meglio per evitare atteggiamenti patriarcali". (Rem)