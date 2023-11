Milano: Sala, in piazza contro la violenza di genere, monito al Governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quella di oggi "una piazza di monito al Governo, perché questo è un governo che ha comunque tagliato i fondi che potrebbero essere utili in questa battaglia". Lo ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala durante la manifestazione contro la violenza di genere in corso a Milano, a chi gli ha chiesto se fosse una piazza politica o di monito al governo quella di oggi. Personalmente "non metterei insieme la piazza di oggi con altre questioni", ha concluso Sala. (Rem)