Violenza donne: Valentini, tutti uniti per fermare femminicidi

- "La Giornata contro la violenza sulle donne quest'anno assume un valore particolare. La morte di Giulia Cecchettin, l'immagine del suo volto e le drammatiche circostanze della sua uccisione sono un angosciante monito per tutti noi, perché ci ha reso partecipi delle tragedie che si celano dietro le statistiche", afferma Valentino Valentini, viceministro alle Imprese e al made in Italy. "Di fronte a questi numeri nessuno deve rimanere indifferente e non dobbiamo dividerci: tutti insieme, istituzioni, famiglie, scuola, dobbiamo dare il massimo per sradicare questa piaga. Dobbiamo tutti fare la nostra parte", conclude.(Rin)