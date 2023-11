Violenza donne: Carabinieri, campagna di comunicazione e sensibilizzazione "Non rimanere in silenzio" (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A questo si aggiunge, sin dal 2014, la "Rete nazionale di monitoraggio sul fenomeno della violenza di genere", strutturata su ufficiali di polizia giudiziaria - Marescialli e Brigadieri - inseriti nell’ambito delle articolazioni investigative territoriali e formati presso l’Istituto Superiore di Tecniche Investigative, con specifici corsi. Ad oggi ne sono stati svolti complessivamente 32, che hanno consentito di formare oltre 775 unità, operanti sul territorio nazionale. In questo delicato ambito, è importante ricordare anche l’Accordo tra i ministri della Difesa e per le Pari opportunità, cui è seguito il rinnovo della collaborazione tra il Dpo e l’Arma, tutt’ora vigente. Questi accordi hanno consentito alla Sezione Atti persecutori di occuparsi dello sviluppo di attività di ricerca e analisi, nonché della formazione del personale della presidenza del Consiglio dei ministri e degli operatori del numero di pubblica utilità "1522", Help line per la violenza e lo stalking. Non meno importante è l’impegno che è scaturito dall’accordo di sensibilizzazione in favore delle scuole, alle quali è stato dedicato un ciclo di formazione di 40 giornate. Su richiesta del Dpo, inoltre, è stata effettuata la mappatura dei Centri Antiviolenza presenti sul territorio nazionale, al fine di verificare l’effettiva esistenza ed operatività delle strutture attive nell’ambito dell’assistenza alle vittime. (segue) (Com)